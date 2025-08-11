Mano Menezes pode pedir para sair antes de ser demitido pelo Grêmio

O Grêmio vive um momento de crise intensa, com a pressão da torcida e os resultados negativos. Após a derrota para o Sport, o técnico Mano Menezes pode tomar uma decisão drástica e levar adiante um pedido de demissão.

Na enquete do Bate Bola no domingo (10), 40% dos torcedores apontaram os dirigentes como os principais culpados, seguidos pelos jogadores com 38% e o técnico com 22%.

Os números do técnico no comando do Grêmio não são animadores, com apenas seis vitórias em 22 jogos. Há falta de evolução da equipe e a má fase, no ataque e na defesa, como disse o próprio Mano.

Os jogadores se recusaram a falar com a imprensa e passaram por outra saída, evitando a zona mista. Não poderia ser pior. Como a torcida não se irritará, se o jogadores fogem de dar explicação?

Diante desse cenário conturbado, Mano Menezes pode tomar a decisão de pedir demissão antes de ser demitido, buscando preservar sua imagem e reconhecendo a falta de resultados positivos. As próximas 24 horas serão decisivas para o futuro do técnico no Grêmio.