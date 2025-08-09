Jogo contra o Bragantino é termômetro do que o Inter realmente é capaz

Colorado terá desfalques. Renan Mattos / Agencia RBS

Sem Vitão, Carbonero (único atacante que vinha fazendo gols) e Mercado, o Inter vai para o jogo da resposta contra o Bragantino, após cair na Copa do Brasil para um destroçado Fluminense.

O goleiro Fábio mal tocou na bola, esse é o ponto. Para qualquer futuro digno, imediato ou não, é preciso reagir. Dar resposta.

A chance de a Libertadores morrer no Flamengo é altíssima, mas a vida segue. O alto rendimento não aceita desânimo ou desistência precoces.

O declínio de rendimento de um grupo que já mostrou muito mais impressiona. Bragança Paulista pode ser um termômetro, para o bem ou para mal.