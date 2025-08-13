Inter, o Coliseu e uma chance contra o Flamengo

Não, o Maracanã não está em ruínas. Ao contrário. Depois da reforma, é um exemplo de modernidade.
É que, na arena erguida pelos romanos no primeiro século depois de Cristo para desviar a atenção do povo — a pobreza e a fome cresciam —, só os realmente fortes sobreviviam.
Tinha de se ser um gladiador mesmo, para vencer. Ou contar com a sorte e, derrotado, receber a clemência do imperador, que atendia a sentença do povo.
De volta ao Maracanã
O Flamengo é muito favorito, pelo abismo financeiro e a qualidade do elenco. O jogo do Inter passa pelo meio.
Com Alan Rodríguez e Tabata, qualidade para reter minimamente a bola, com Alan Patrick. Wesley e Ricardo Mathias terão de marcar desde lá na frente, como operários.
A ordem é sobreviver. Derrota por um gol não é desgraça. Empate é festa na Goethe. A ordem é sair vivo do Coliseu.
Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.