Inter, o Coliseu e uma chance contra o Flamengo

Estratégia de roger Machado deve passar pelo meio-campo. Renan Mattos / Agencia RBS

Não, o Maracanã não está em ruínas. Ao contrário. Depois da reforma, é um exemplo de modernidade.

É que, na arena erguida pelos romanos no primeiro século depois de Cristo para desviar a atenção do povo — a pobreza e a fome cresciam —, só os realmente fortes sobreviviam.

Tinha de se ser um gladiador mesmo, para vencer. Ou contar com a sorte e, derrotado, receber a clemência do imperador, que atendia a sentença do povo.

De volta ao Maracanã

O Flamengo é muito favorito, pelo abismo financeiro e a qualidade do elenco. O jogo do Inter passa pelo meio.

Com Alan Rodríguez e Tabata, qualidade para reter minimamente a bola, com Alan Patrick. Wesley e Ricardo Mathias terão de marcar desde lá na frente, como operários.

A ordem é sobreviver. Derrota por um gol não é desgraça. Empate é festa na Goethe. A ordem é sair vivo do Coliseu.