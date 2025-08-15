Grêmio ganha de presente um reforço contra o Atlético-MG

Calendário intenso dos mineiros pode favorecer o Tricolor. André Ávila / Agencia RBS

O Grêmio terá uma vantagem contra o Atlético-MG, neste domingo (17), em jogo com transmissão da RBS TV.

O time do técnico Cuca enfrentou na quinta-feira o Godoy Cruz-ARG pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana, na Arena do Galo, mesmo local do jogo com o Grêmio.

Não tem viagem. Só que o desgaste foi enorme. Venceu de virada por 2 a 1. Usou força máxima. Sofreu. Suou tudo e mais um pouco. O gol da vitória veio aos 43 minutos do segundo tempo. De Hulk, claro.

Aos 39 anos, ele jogará três vezes seguidas? Ontem, domingo (17) e quinta-feira (21), na Argentina, decidindo vaga com estádio lotado e caldeirão? E Gustavo Scarpa? E Lyanco?

Vai ser preciso algum sacrifício

É o calendário ajudando um Grêmio em crise explícita. Melhor enfrentar um Galo misto e esgualepado do que completo e forte.

Repare na sequência dos mineiros: praticamente de três em três dias, sempre. E me diga: se o jogo obrigatório para rifar não é contra o Grêmio.

Detalhe: tem Copa do Brasil, valendo lugar na semifinal, contra ninguém menos do que o Cruzeiro. Em menos de um mês, contando a vitória sobre o Godoy Cruz, serão oito partidas em 29 dias.

Calendário do Atlético-MG

Atlético-MG 2x1 Godoy Cruz — quinta-feira (14), oitavas da Sul-Americana

2x1 Godoy Cruz — quinta-feira (14), oitavas da Sul-Americana Atlético-MG x Grêmio — domingo (17), Brasileirão

x — domingo (17), Brasileirão Godoy Cruz x Atlético-MG — quinta-feira (21), oitavas da Sul-Americana

— quinta-feira (21), oitavas da Sul-Americana São Paulo x Atlético-MG — domingo (24), Brasileirão

— domingo (24), Brasileirão Atlético-MG x Cruzeiro — quarta-feira (27), quartas da Copa do Brasil

x Cruzeiro — quarta-feira (27), quartas da Copa do Brasil Vitória x Atlético-MG — domingo (31), Brasileirão

— domingo (31), Brasileirão Cruzeiro x Atlético-MG — 11 de setembro, quartas da Copa do Brasil

— 11 de setembro, quartas da Copa do Brasil Atlético-MG x Santos — 13 de setembro, Brasileirão