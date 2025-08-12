Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Unir presente e futuro
Opinião

Eu tenho a solução para a crise do Grêmio 

Clube tem 20 rodadas para escapar do rebaixamento

Diogo Olivier

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS