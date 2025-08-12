Eu tenho a solução para a crise do Grêmio 

Tricolor perdeu para o lenterna, que ainda não havia vencido no Brasileirão, neste domingo (10), André Ávila / Agencia RBS

Vamos ao mundo real. Com este grupo de jogadores, a sangria não estancará, com Mano Menezes ou sem ele. É atalho para o fracasso, repetindo Renato e Gustavo Quinteros.

Há uma janela de transferências aberta até 2 de setembro. Faltam 20 rodadas para escapar do rebaixamento.

O Grêmio monstro, que é derrotado pelo lanterna Sport, escapando de goleada, não tem dinheiro. Seus dirigentes contratam na garimpagem, e mal. A exceção é o consagrado Suárez, trazido com dinheiro do Grêmio médico: Marcelo Marques, futuro presidente, e Celso Rigo.

O que fazer? Esqueça a comparação médico e monstro. Ela é só uma analogia, para efeito de entendimento.

Olhar para o futuro

O Grêmio do futuro tem de sentar com o do presente para pensar em reforços imediatos. Mas a escolha deles não pode ser dessa gestão, que soma desacertos, e sim da próxima.

O Grêmio do futuro precisa de desprendimento, pois correrá riscos de problemas que não são seus, caso o pior aconteça. Do Grêmio do presente se exige humildade para reconhecer erros e aceitar ajuda.

Se esses dois Grêmios se acertarem e pensarem na instituição, usando bem a janela e trazendo algumas peças melhores, dá para escapar de um novo rebaixamento. Eis uma sugestão que pode não funcionar, claro, mas ao menos é uma tentativa de apontar um passo para sair da inércia.

Só esperar o Grêmio do futuro chegar em janeiro, não dá. Entre um e outro, faltam 20 jogos de Brasileirão. A Série B seria terrível para o projeto do Grêmio do futuro.