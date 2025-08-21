Com a eliminação, o Inter terá apenas o Campeonato Brasileiro para disputar nesta temporada. Jefferson Botega / Agencia RBS

Foi uma das eliminações mais incontestáveis da história do Inter. Em uma semana, perdeu três vezes para o Flamengo, somando Brasileirão.

Cai nas oitavas da Libertadores para um adversário de superioridade constrangedora em tudo: defesa, ataque, volume. A diferença de qualidade assustou.

A derrota começou com a patetice do ano. Uma chuva de papel picado prata atrasou o início por 15 minutos, anestesiando o ambiente criado pela torcida.

O Inter se repetiu. Deu um gol para Arrascaeta, falha de Rochet, aos 29 minutos. Alan Patrick, Thiago Maia e Tabata foram sumindo. O Flamengo saía de trás como se flanasse.

A exemplo do Maracanã, restou o balão para Ricardo Mathias. Vitão e Juninho tratavam a bola de Vossa Excelência. Os Léos, Ortiz e Pereira, de vice. O Inter não viu a bola.

No intervalo, Roger trocou Tabata por Borré. Abriu-se. Ainda colocou Carbonero e Vitinho, saindo Wesley e Alan Rodríguez. Não adiantou.

O 2 a 0 foi pouco. Incapaz de montar time, condição agravada pelos erros de uma direção que gasta mal e só ganhou um Estadual em cinco anos, de novo restou não cair. Estão diminuindo o Inter.