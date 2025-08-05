Enfim, um acerto da direção do Grêmio 

Cristaldo está na lista. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Segundo o sempre bem informado repórter Eduardo Gabardo, o Grêmio trabalhará para se desfazer de três estrangeiros: o argentino Franco Cristaldo, o belga Francis Amuzu e o uruguaio Felipe Carballo.

Tentou. Não deu certo? Salário de meio milhão? Vai para o desapego. Alivia a folha. Nem só de chegadas se faz uma janela, mas de boas saídas também. São elas que abrem espaço para novas investidas. Os três saíram caro.

Felipe Carballo, especialmente, veio com a grife de melhor jogador do campeonato uruguaio, numa edição que teve Suárez no Nacional. Não é veterano. Não é erro, mas uma tentativa aceitável que deu errado. É diferente de “erro”. Não é mera semântica. Não é o mesmo que trazer Iturbe ou Jemerson.

Agora, diagnosticar que não deu certo e insistir indefinidamente, mesmo com salário alto, é burrice. Aumenta a dívida. A relação custo-benefício vira sangria. Sem contar que pode afetar a harmonia do vestiário.

Como ficam os jogadores que ganham muito menos e dão mais reposta, como Alysson e Riquelme? Ou até outros reforços sem salário altíssimo, mas que ao menos estão ali, ajudando ou tentado ajudar?

Arrumar clube para Carballo, Amuzu e Cristaldo é um acerto — enfim — da direção do Grêmio.