Ela voltou com tudo, e na pior versão possível: a Copa Gre-Nal 

Próximo clássico será em setembro, no Beira-Rio. Jeff Botega / Agencia RBS

Eliminados das copas, Grêmio e Inter amargarão um fim de ano tenso, cujo título é não ser rebaixado.

A provocação de Mano Menezes deu a largada no âmbito oficial. Mesmo depois do empate melancólico sem gols na Arena, diante de um Ceará com folha mensal de R$ 7 milhões (a do Grêmio é R$ 18 milhões, sem reforços), Mano foi perguntado sobre a força do Flamengo.

Disse que todos no Brasil a conhecem, mas fez questão de salientar “aqui no Rio Grande do Sul também”. Ali adiante virá a resposta do Inter que, em espiral descendente, perdeu para o Cruzeiro.

Dois campeões do mundo sacando calculadora em agosto para catar pontos até os 45 que salvam. A Copa Gre-Nal voltou, e na sua pior versão.

Os técnicos que se cuidem

Nessa Copa Gre-Nal constrangida, para ver quem escapa ou se livra antes do Z-4, tem um detalhe. No caso de provocação de Mano, é difícil dizer se ele resistirá até o Gre-Nal do segundo turno, em setembro.

Não é diferente com Roger, no Inter. Pode ser que os dois assistam ao clássico no sofá de casa. Ou já em outro clube. No caso de Mano, seria o terceiro no ano.

O Vasco perdeu para o Corinthians. O Santos, para o Bahia. A dupla Gre-Nal não perdeu posição. A distância para o Z-4 segue em cinco pontos. Sim, a partir de agora os gaúchos têm de conferir os desesperados.

A próxima rodada é mais pesada para o Grêmio: Flamengo, no Rio. O Inter pega o Fortaleza em casa, o que talvez até atrapalhe.

