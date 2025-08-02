Diogo Olivier

Diogo Olivier

Colunista de ZH, comentarista da RBS TV e da Rádio Gaúcha, colaborador do SporTV. E repórter, sempre.

Constrangimento
Opinião

A saia justa do Inter na Libertadores

Nesta semana, Flamengo cobrou dívida por jogador do elenco colorado

Diogo Olivier

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS