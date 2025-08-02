A saia justa do Inter na Libertadores

Thiago Maia pertencia ao Rubro-Negro. Ricardo Duarte / Inter

No balanço trimestral do Flamengo, a dívida do Inter por Thiago Maia é de exatos R$ 25,6 milhões. O Flamengo diz que nenhuma parcela foi paga totalmente.

No Beira-Rio, o discurso é de pagamento até a enchente, quando as receitas desabaram e o gasto com a reconstrução pesou. Difícil desvincular a contratação de Alan Rodríguez, por valores muito parecidos.

Até começar a briga por vaga nas quartas, é claro que o tema ganhará decibéis. Por mais que sim, outros clubes devam para o Inter, o Flamengo nada tem a ver com isso.

É um constrangimento. Ainda mais se Thiago Maia estiver em campo na Libertadores.