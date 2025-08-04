A origem da expressão “prestigiado” usada por Roger após a derrota do Inter para o São Paulo

Roger viu seu time perder por 2 a 1 para a equipe paulista. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Em sua coletiva após a derrota para o São Paulo, Roger se disse "prestigiado" no Inter. Foi uma resposta à pergunta da Nani Chemello, da Rádio Inferno, um veículo identificado.

A Nani é uma jornalista séria, que questiona com educação e no mesmo tom assuntos graves. Ela foge ao perfil do torcedor que só elogia na vitória e critica tudo na derrota. Como é o caso agora, na instabilidade vivida pelo Inter, com má campanha no Brasileirão.

A Nani perguntou ao Roger se ele se sentia prestigiado, já que os dirigentes haviam ido por esse caminho antes, garantindo sua manutenção no cargo.

A demora no vestiário pós-jogo, após a derrota para o São Paulo, criou o famoso zum-zum. No Redação SporTV, veio a dúvida: Roger teria usado o termo “prestigiado” por sua conta?

É que, no passado, essa expressão foi tantas vezes usada antes de demissões que acabou virando uma espécie de “o gato subiu no telhado”.

Então é preciso dizer que Roger usou o “me sinto prestigiado” pegando o termo da pergunta da Nani, sem o sentido deturpado pelo tempo ou com alguma ironia. Mesmo assim, o sentido transformado da expressão “técnico prestigiado” seguirá, mesmo no caso de Roger, apesar das manifestações de apoio da direção, a menos que os resultados retornem.