A matemática que impede o Grêmio de ser rebaixado 

Time de Mano Menezes busca segunda vitória seguida no sábado (23), contra o Ceará. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Medindo com a régua que o Grêmio desenhou para si mesmo com a derrota no Gauchão e as eliminações precoces na Copa do Brasil (antes das oitavas) e Sul-Americana (repescagem da primeira fase), os próximos sete jogos são uma sequência acessível para somar pontos aqui e acolá.

Depois do Ceará, o Flamengo, no Maracanã. Se ganhar sábado (23) dos cearenses, serão duas vitórias seguidas. Pode rifar o Maracanã. Depois é Mirassol na Arena, Gre-Nal no Beira-Rio e Vitória em casa. Seguem duas fora — o desnorteado Santos e o Bragantino em queda livre. Bem, sejamos conservadores.

Se nesses 21 pontos (sete rodadas), o Grêmio (23, hoje) computar 11, vai a 34. Para chegar aos 45, faltariam apenas 11 dos 36 em disputa nas 12 partidas restantes. É exagero ganhar em casa de Ceará, Mirassol e Vitória? Empatar o Gre-Nal, mais Bragantino e Santos, dois deles sendo fora de casa?

Conforme avança o funil, o pelotão do Z-4 começa a fazer a Copa do Mundo e cresce um tanto. Mesmo assim. Com a chegada dos reforços, não consigo desenhar um cenário para o quarto rebaixamento azul. Teria de dar tudo errado para o Grêmio e certo para seus adversários. O Grêmio não cai.