A constrangedora diferença entre Inter e Flamengo

Essa nova derrota do Inter para o Flamengo, agora pelo Brasileirão, mostra bem o tamanho atual dos dois clubes. Se a vida do Inter já é instável com força máxima, como indica a temporada, imagine todo reserva.

Para completar, Filipe Luis optou por time misto, sem desidratar demais sua equipe, apesar da Libertadores na quarta-feira (20). Lá estavam Rossi, Léo Ortiz, Léo Pereira, De Arrascaeta, Jorginho e Pedro. Varela era titular até Emerson Royal chegar.

A diferença constrangeu. Em 15 minutos, dois gols de Pedro, com enorme facilidade coletiva. Ritmo de treino.

Liderança mantida, o Flamengo se preservou para quarta. Puxou o freio. Só fez mais um. O desentrosamento colorado gritou.

Borré e Valencia nunca funcionaram juntos. Lentos e com pouca entrega na fase defensiva, prejudicaram o funcionamento da equipe. Richard e Bruno Henrique mal tocavam na bola.

O Inter rifou uma rodada. Pagou o preço que tinha de pagar pela distância de seu adversário. Era o único jeito de concentrar energias para quarta, quando terá de assinar uma página épica se quiser ter alguma chance na Libertadores.