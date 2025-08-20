A condição primordial para o Inter superar o Flamengo

Partida ocorre no Beira-Rio, ás 21h30min. Ricardo Duarte / SC Internacional/Divulgação

Sei que há uma série de questões táticas, coletivas e individuais, em disputa numa partida de Libertadores como esta, entre Flamengo e Inter, valendo vaga nas quartas de final. Será um jogo de xadrez entre dois técnicos inteligentes, Filipe Luis e Roger Machado.

Mas, do ponto de vista do Inter, especialmente, antes de qualquer ação intelectual estratégica, há uma que precede todas as outras, como se fosse o alicerce do prédio: a crença.

Se o time não acreditar cegamente que cada ação (coletiva e individual) da estratégia montada por Roger pode, sim, culminar em façanha sobre o poderoso Flamengo, o Inter já perdeu.

O Flamengo é favorito no campo contra qualquer um, mas sabe amplificar esse favoritismo a partir do noticiário sobre sua hegemonia. Os fatos acabam acompanhados de um tom assustador: cifras, negócios, valores, números. O adversário já entra menor.

O esporte ensina que você pode perder confiante e lutando até o fim, mas sem acreditar em si mesmo a vitória é impossível.