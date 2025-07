Um camisa 10 estava “on” na Vila Belmiro, e não é quem você pensa

Alan Patrick comandou mais um vitória colorada. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Foi uma vitória madura, de atitude e competência. O 2 a 1 do Inter sobre o Santos, na temida Vila Belmiro, foi uma aula de estratégia de Roger Machado. E, claro, de execução dos jogadores, com muita disciplina tática.

Falei antes, então não sou engenheiro de obra pronta. Se quisesse mudar de patamar no Brasileirão, o Inter tinha de pensar grande e vencer fora de casa. A atuação não foi espetacular, mas eficiente. E o comportamento, a atitude, a luta, essa foram exemplares.

O jogo teve um personagem: Alan Patrick. O país espera ver show do camisa 10 do Santos, mas foi o do Inter que brilhou cirurgicamente. Uma assistência primorosa para Carbonero, no primeiro gol. E, no pênalti convertido por Borré, é dele a jogada que morre na mão de Escobar. Neymar teve chances claras, mas parou em Rochet.

O Inter marcou meia pressão forte, de forma agressiva, no primeiro tempo. Assim abriu o placar. Soube sofrer nos momentos materiais de abafa do Santos, em casa. Quando o Santos apostou na trocação, empilhando atacantes (fechou o jogo com seis), o Inter retomou o controle. Levou o gol não acréscimos, em um descuido defensivo, o que tensionou a reta final. Mas venceu, com toda a justiça.