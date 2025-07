Triunfo com atuação preocupante do Inter

Não fosse Rochet, resultado seria outro no Beira-Rio. André Ávila / Agencia RBS

Era preciso vencer de qualquer maneira para sair do Z-4. Isso o Inter conseguiu, com um golaço de Bruno Tabata a 47 minutos do segundo tempo, depois de o goleiro Rochet salvar em dois contra-ataques. Mas a atuação assustou.

Se jogar assim, a chance é zero contra Fluminense e Flamengo, na Copa do Brasil e na Libertadores. Vou além.

Na rotação do 1 a 0 suado deste sábado (12), no Beira-Rio, sobre o modesto Vitória, que estreou Fábio Carille na casamata, o Inter sofrerá contra o Ceará, também em Porto Alegre, no próximo fim de semana.

Pode esquecer chance de vaga na Libertadores. Com tão pouco futebol, não ser rebaixado é a medida.

Desculpa?

Uma desculpa pode ser a falta de ritmo. Pode mesmo? Se joga muitas vezes, o problema é o excesso. Se descansa, passa a ser a falta. Aí complica.

O Vitória também parou. Jogou apenas contra o Confiança, pela Copa do Nordeste. O Inter fez um amistoso, no CT. Cenários iguais. Sem vantagem ou desvantagem nesse ponto.

Lentidão, falta de mobilidade para se mexer e muitos erros de passe. O Inter perdeu divididas. Deu espaço. Por sorte, o adversário era ruim. Teve contra-ataques para cometer o crime, mas não conseguiu. Em parte por que Rochet impediu.

Thiago Maia não foi nem perto da inteligência de Fernando. Victor Gabriel na lateral-esquerda ao menos defendeu melhor do que Ramon, mas deixou Carbonero sozinho. Tanto que o lateral-direito Alan Benítez entrou no intervalo no lugar do zagueiro Clayton, passando Aguirre para a esquerda.

Sozinho na armação e bem marcado, Alan Patrick nunca teve ajuda de Thiago Maia ou Bruno Henrique. Borré, dispersivo e sem energia, entregou-se à marcação dos zagueiros. Podia ter recuado para buscar espaço.

O Inter só girava lentamente a bola e não pressionava alto, facilitando a vida do time baiano, retrancado com três volantes. Se o Inter era apático, o Vitória suava sangue, dentro das suas limitações.

O gol só veio sem Bruno Henrique e no 4-1-3-2, mudando o esquema, com Valencia e Ricardo Mathias na frente, Tabata e Gustavo Prado nos lados, Alan Patrick por dentro e apenas Thiago Maia de volante. O Inter correu muitos riscos e agrediu pouco. Terá de jogar mais, muito mais. Neste sábado, mais sorte que juízo.