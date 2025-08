Seria pedir muito por uma noite, Grêmio?

Grêmio pode enfim conquistar sua primeira vitória na casa própria. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Discordo da tese de que o jogo da noite desta terça (29) com o Fortaleza, pelo Brasileirão, é determinante para decretar se o Grêmio começou a evoluir após a parada do Mundial de Clubes. Uma partida só não é parâmetro.

Se for, como explicar as más atuações coletivas nas derrotas para Cruzeiro e Alianza (em Lima) e os empates com os peruanos (na Arena) e com o Vasco? Dou o desconto e subtraio o Palmeiras. Qual teria sido a "evolução" em São Paulo? O fato de o adversário ter menos volume.

Eis aí uma régua, a de perder de pouco fora de casa, que não é do tamanho do Grêmio. Normalizar derrota é grave. É se apequenar. Concordo ainda que o momento aceita vitória de meio a zero contra o Fortaleza de Renato Paiva. Do contrário, o Z-4 erguerá seus tentáculos e tisnará mentes.

Mas bem que, embora não determine nada, o Grêmio poderia entregar, enfim, uma vitória tranquila, acima de qualquer suspeita, com Riquelme no meio e Alysson numa ponta, à espera de Balbuena e Wagner Leonardo na zaga. Seria pedir muito, para além da primeira vitória na casa própria, por uma noite apenas?