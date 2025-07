Quem é o curinga canhoto que reforçará o Inter após o Mundial

Victor Gabriel é lateral-esquerdo de origem. Ricardo Duarte/Internacional

Se minha vó estivesse viva não teria morrido, diz o ditado. Condicionar possibilidades a fatos ainda não concretizados oferece esse problema. Logo ali tudo pode se tornar uma nuvem no céu. Mas a qualidade dos envolvidos vale o esforço.

Se a janela abrir e fechar sem que o Inter perca nem Vitão e nem Victor Gabriel, este recuperado de lesão para reforçar o Inter, abre-se uma alternativa tática interessante para o técnico Roger Machado: Vitão, Victor Gabriel e Mercado.

É um trio de zagueiros de qualidade, que sabe jogar com e sem a bola. A saída de trás ganharia segurança. Bernabei teria um suporte para ser feliz lá na frente, setor onde mais se encontra com a felicidade. Em vez de fazer linha de cinco para suportar pressão recuando um volante, como fazia com Fernando, bastaria acertar o retorno dos laterais.

Mas quem sairia do clássico 4-2-3-1, com atacantes de lado e centroavante?

Um ponteiro, talvez. Porém um dos problemas do Inter até a parada do Mundial foi justamente a ausência de atacantes, a maioria por lesão. Quem resolveu em Montevidéu, contra o Nacional? Ricardo Mathias, um 9. No Beira-Rio, contra o Bahia, foram Vitinho e Borré, ambos retornando de lesão.

De qualquer maneira, o fato de ter três bons zagueiros amplia o leque tático de Roger Machado.

A ajuda de Victor Gabriel

Vale lembrar que Victor Gabriel é lateral-esquerdo de origem. É alternativa a Bernabei em vez de Ramon, que se mostrou muito aquém nas chances recebidas.

Nem daria para chamar de improviso, como foi (com ótimo resultado, aliás) com o volante Bruno Gomes na lateral direita. Aí Aguirre se travestiria de Bernabei e tentaria, só que do outro lado, repetir o sucesso de seu compatriota no ataque.

Roger ganharia uma opção interessante para redesenhar o time e mudar estratégias durante as partidas. Ou até desde o início. De novo: desde que não seja vendido em nome das urgências financeiras.