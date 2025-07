Quatro pontos positivos na vitória do Inter sobre o Ceará

Essa é a notícia mais significativa da vitória do por 1 a 0 sobre o Ceará , semifinalista da Copa do Nordeste, bem treinado por Léo Kondé e de campanha digna no Brasileirão.

Houve energia, pressão na saída de bola, força nos duelos. O gol de Alan Patrick é prova disso. Bruno Henrique erra um passe, mas não desiste e vai atrás da recuperação da bola. Ganha duas divididas e, na segunda, retoma a posse. Borré faz jogada inteligente no fundo, dribla e acha o camisa 10.



O único gol do jogo tem tudo o que se exige de um time: pressão, passe, drible e movimentado por espaço. O fato de ter marcado alto e acelerado o jogo acarretou riscos: em contra-ataques e inversões pelo alto, o organizado Ceará ameaçou. Houve bola na trave lá e cá.



Borré teve a chance de matar o jogo logo na volta do intervalo, mas desperdiçou após assistência linda de Alan Patrick. Para ganhar do Ceará, era preciso jogar mais do que contra o Vitória, e o Inter jogou. A narrativa da perna presa no primeiro jogo da volta, após dias de férias e mini pré-temporada, ganhou crédito.



Thiago Maia ainda não mostrou credenciais para substituir Fernando, Bernabei retornou muito bem. Viu-se um Alan Patrick mais forte, capaz de compensar ponteiros (Carbonero e Wesley) confusos. Não foi um luxo de atuação, mas o fator de ter jogado em voltagem 220, e não 110, como no sábado passado, fez toda a diferença.