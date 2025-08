Por que o novo zagueiro do Grêmio fala tão bem português

Nem sotaque

O espanhol aproxima, de fato. Mas Balbuena não tem nem sotaque. Só escutando com muita atenção você percebe se tratar de alguém do Cone Sul.



Tem jogador brasileiro que não desenrola tão bem numa entrevista. Impressionante. Se você entende que é pelo fato dele ter jogado quase quatro anos no Corinthians, você está errado.



Com certeza o período em São Paulo ajudou a aprimorar a pronúncia, pela prática diária, mas não é a razão principal. Balbuena já chegou a Itaquera falando português muito bem.



A questão é que ele nasceu em Ciudad Del Este, cidade paraguaia que faz fronteira com Foz do Iguaçu, no Brasil, e com Puerto Iguazú, na Argentina, formando a chamada Tríplice Fronteira.



Localizada na região sudeste do Paraguai, Ciudad Del Este é separada de Foz do Iguaçu pelo Rio Paraná, sendo conectada pela Ponte da Amizade.