Por que o Mundial de Clubes é o paraíso dos secadores 

Falou-se muito em representação do nosso futebol com Palmeiras, Fluminense, Flamengo e Botafogo, como se o torcedor brasileiro estivesse torcendo por eles loucamente. Não está. É Copa de Clubes, e não de países — aí seria outra história. Não é Europa x Brasil, portanto.

O vascaíno secou com todas as suas forças. Rubro-negros e botafoguenses acabam de se juntar a eles, contra o Fluminense. Corintianos e são-paulinos fizeram tanta festa com a derrota do Palmeiras que Leila Pereira acusou o golpe e até divulgou nota oficial estilo textão, no fim de semana.