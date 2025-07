O tamanho do Grêmio está em jogo

Será o primeiro jogo na Arena depois da compra de Marcelo Marques. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Até a noite da última segunda-feira (21), 48 horas antes, 20 mil ingressos haviam sido vendidos para Grêmio x Alianza Lima, jogo simbólico que marcará a posse da Arena comprada por Marcelo Marques e doada ao Grêmio, nesta quarta-feira (23), pela repescagem da Sul-Americana.

É um bom contingente para o que o time está apresentando no campo. Duvido que não vá a 40 mil — no mínimo, pelo emblema da primeira vez mandando e desmandando na Arena como bem quiser, sem ter de pedir permissão para a Arena Porto-Alegrense, empresa gestora do estádio desde a sua inauguração.

O adversário é fraco. Perdeu por 2 a 0 para o modesto Cuzco no fim de semana, em rodada do Campeonato Peruano. É um placar que, por exemplo, levaria o confronto para os pênaltis. Não é impossível, por mais que as más atuações gremistas nos convidem a desacreditar, inclusive a derrota em Lima.

Há quem defenda — com cada vez mais argumentos favoráveis, reconheço — que o melhor é ser eliminado de uma vez por toda, para focar corações e mentes na luta inglória contra um quarto rebaixamento.

Mas ser desclassificado tão cedo, em casa, numa repescagem de Sul-Americana, depois de morrer na Copa do Brasil para o CSA nessa mesma Arena? Seria demais. Não é do tamanho do Grêmio. Tem de tentar. Lutar.

A racionalização do calendário pode esperar. Além do mais, nada garante que, se jogar só o Brasileirão, necessariamente vai escalar a tabela.