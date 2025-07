O risco de o Grêmio voltar ao Z-4

Alysson não conseguiu repetir suas boas atuações. GILSON LOBO / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

Não a derrota em si, por se tratar do líder do campeonato ao lado do Flamengo, mas a maneira como ela veio. Parecia Gauchão, só que o time do Interior era o Grêmio. A distância entre a equipe de Mano Menezes e São José produziu só um 2 a 0. A de Cruzeiro e Grêmio resultou em 4 a 1.

Se jogar como no Mineirão, há risco de voltar ao Z-4. É que a sequência imediata é contra times que estão muito acima. A chance de somar poucos pontos é grande. O Grêmio não cairá, mas não é absurdo imaginar que volte a habitar o Z-4. A derrota reduz para apenas cinco pontos a distância da degola. Vêm ai Vasco, Palmeiras e Fluminense — fora de casa.

O Grêmio parece incapaz de se defender bem com dois ponteiros, Cristaldo e centroavante. Se o 9 for esse Arezo desconectado, menos ainda. Com dois que não conseguem ajudar sem a bola, será impossível. O Grêmio é operário, com severas limitações. Se não suar e lutar mais do que adversários muito melhores, a chance de êxito desaba.

Alex Santana não pode mais ser volante, se marcar tão pouco. Pode ajudar como meia, no lugar do omisso Cristaldo, para não perder o meio-campo como no Mineirão. Mano terá de mexer na equipe. Claramente se irritou com o descompromisso de alguns.

Derrota decepcionante, pois mostrou que, mesmo com tempo de treino, o limite de qualidade do elenco impede sonhos maiores do que fazer um Brasileirão seguro.