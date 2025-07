O Inter tem uma boa chance de golpear a desconfiança da torcida

Colorado garantiu a vitória só no final da partida no sábado (14). André Ávila / Agencia RBS

Trabalhei no jogo do Inter, sábado. O torcedor puxa papo, antes e depois. A paciência está se esgotando. O crédito do Gauchão Fifa e até da classificação no grupo da morte da Libertadores, mesmo em primeiro lugar, vai diminuindo.

O colorado que foi ao estádio ver a partida contra o Vitória leu como preguiçoso o desempenho da equipe, saindo do Z-4 com um gol a 47 minutos do segundo tempo.

Talvez seja mesmo a questão do ritmo. Se for isso, há um jeito de comprovar e encerrar o assunto. Diante do Ceará, no próximo fim de semana e após nova semana livre, seja qual for o resultado, o Inter terá de pressionar alto, mordendo o garrão, sufocando a saída de bola.

Do contrário, a tese do ritmo vira só narrativa. Está na mão de Roger e dos jogadores do Inter, reabrindo a confiança de um contexto diferente nas Copas, do Brasil ou Libertadores.

Isso sem falar no próprio Brasileirão. Criar gordura longe do Z-4 é fundamental em julho, para não contaminar a administração das competições.