A torcida está desistindo desse Inter triste, e não se pode condená-la

Com dois gols de Everaldo, um meme do Mundial por não chutar, o Inter mais uma vez se mostrou frouxo no primeiro tempo e, quando reagiu, era tarde demais. Com justiça, perdeu por 2 a 1 contra um organizado Fluminense, na noite desta quarta-feira (30), que vinha de cinco derrotas após a saída de Árias.

Renato venceu o duelo com Roger. Sonegado por atuações terríveis de Thiago Maia e Bruno Henrique, o Inter escapou já no no primeiro tempo. Desleixado, Thiago Maia recuou para Rochet dando um balão curto para trás. Permitiu ao ataque carioca disputar a bola com o goleiro: 1 a 0.

Sem meio-campo, restava Carbonero FC. Ele empatou. Vitão (já que os volantes só passavam para trás) achou Wesley, que serviu o colombiano.

Mas de novo eles comprometeram. Thiago Maia e Bruno Henrique voltaram trotando. Sempre às costas de Bernabei, o Fluminense ampliou.

Aos 20 minutos do segundo tempo, Roger arriscou. Já com Ronaldo, trocou Thiago Maia por Vitinho. Sem a dupla terrível, melhorou, mas já era tarde. Não se erra tanto impunemente.

Assim, perde também no Maracanã. Como a Libertadores é mais dura, restará não cair no Brasileirão. O torcedor desistiu. Só 33 mil no Beira-Rio.