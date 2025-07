A fatura que não pode ir para a conta de Mano Menezes na crise do Grêmio

Mano não está conseguindo tirar o suficiente do elenco gremista. Renan Mattos / Agencia RBS

Pode-se criticar o técnico gremista sob vários aspectos. Escolhas individuais mesmo dentro do escasso e limitado elenco à disposição é uma delas. Não conseguir melhorar jogadores é outra. Se o coletivo evolui e encaixa, o ruim vira médio, este se transforma em bom e o bom pode até virar excelente.



Tirando Alysson, é difícil apontar algum atleta que foi recuperado por Mano, como se diz. Há também as estratégias: característica mais aberta contra o Cruzeiro, no Mineirão, e mais fechada em Lima, diante do fraco Alianza. Poderia ser o contrário.

Esperava-se algo diferente, com o risco aceitável para tentar a remontada no jogo de volta, o da posse da Arena, na Sul-Americana. Ficou tudo em Riquelme, um guri da base com poucos minutos no time principal, no lugar de Cristaldo.



Mas não se pode criticar Mano pela transparência e sinceridade. Ele tem jogado aberto. Se expôs, ao prometer que o time ia melhorar após a parada do Mundial. E está sendo honesto agora, ao admitir que se precipitou nessa avaliação. Chegou a usar a dizer que foi otimista demais, reconhecendo que errou.

Responsabilidade do técnico

Tal sinceridade não revoga sua responsabilidade no desempenho coletivo ruim do Grêmio, com direito a eliminações ultra-precoces na Copa do Brasil, antes das oitavas, diante do CSA, e na respescagem da Sul-Americana.

A volta do medo do quarto rebaixamento é um tempero nefasto desse combo. Ele foi contratado sabendo das deficiências e para, com organização e o mesmo elenco praticamente, tirar um pouco mais do time, o suficiente para um Brasileirão de segurança. Mano não está conseguindo.

Mas o primeiro passo para corrigir o erro é reconhecê-lo, e o mais comum é negar a realidade, como fazia Gustavo Quinteros, por exemplo. Portanto pode se fazer muitas críticas a Mano, menos a de que está sendo arrogante e tentando tapar o sol com a peneira, eximindo-se de culpas. Ao contrário, inclusive.

Eis uma fatura da crise gremista que não pode, ao menos essa, ir para a conta do técnico — mesmo que sua missão seja não só apontar falhas, mas corrigi-las.