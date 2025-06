O que o Inter não pode fazer 

Ídolo colorado demonstrou interesse em voltar ao Beira-Rio. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Taison é uma pessoa fantástica e profissional, mas seria complicado gerir alguém desse tamanho sem ser titular no Inter.

Hoje, aos 38 anos, entendo que ele ajudaria como reserva de Alan Patrick, mesmo sem as mesmas características. Pode até estar partindo do lado esquerdo no PAOK, da Grécia, onde é titular e ídolo, mas não dá mais para ser ponteiro, no lugar de Wesley ou Carbonero, atacando e ajudando na marcação.

Pela habilidade e experiência, teria de vir para dentro. Melhor do que Oscar Romero, penso que ele seria. Porém, salvo condições excepcionais em salários, valores e aproveitamento no time, eu focaria em recuperar os atacantes que estão no elenco.

E não perder ninguém na janela, claro. Se vender Vitão ou Victor Gabriel — já ouvi falar em ambos —, aí é só se arrastar até o fim do ano sem sofrer com rebaixamento.