Nos ajuda a te ajudar, Neymar!

Neymar pediu desculpas após o papelão de fazer um gol acintoso com a mão, ser expulso e provocar a derrota do Santos para o Botafogo. Não foi aquela mea culpa media training. Nas redes sociais , escreveu que os "três pontos" estão na sua conta.

Talvez tenha sido a melhor parte de um projeto que, do ponto de vista desportivo, é um fracasso lendário . Do financeiro, tudo indica que sim também, mas há controvérsias.

Mas e aquela história de recuperá-lo para a Copa do Mundo? Do Projeto Príncipe? Nunca duvidei do comprometimento de Neymar com a Seleção. Sempre o defendi. Mas está cada vez mais difícil. Neymar, nos ajuda a te ajudar.