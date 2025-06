No jogo das negociações, o Inter está ganhando 

Parte do valor vem pelo mecanismo de solidariedade, que premia o clube formador. Ricardo Duarte / Inter

De acordo com o jornal Marca, da Espanha, Johnny vai mesmo para o Atlético de Madrid — e não Barcelona, conforme boatos que ganharam corpo no ano passado no admirável mundo das redes sociais. O estilo de Johnny nada tem a ver com posse de bola. No time defensivo de Simeone, aí sim.

O Inter lucrará mais de R$ 30 milhões. A maior parte nos 20% da mais valia, calculada sobre o lucro do Betis, comparando o que pagou por Johnny e por quanto venderá (fala-se em 30 milhões de euros ou R$ 192 milhões).

Outra é o mecanismo de solidariedade, entre 1 e 5%, que premia o clube formador. O Inter sofre para fazer time que ganhe títulos, mas sabe negociar. A venda de Johnny foi bem amarrada.

O destino do dinheiro

O dinheiro caído do céu na janela, via Johnny, não poderia ajudar o Inter a segurar ao menos um dos zagueiros, Vitão ou Victor Gabriel? Sem os dois titulares, como se admite, o cenário é terrível até para um Brasileirão de segurança. Pensando em Libertadores e Copa do Brasil, sem se fala.

Além de bons nos duelos, ambos têm saída de bola qualificada por baixo, algo chave para fugir de marcação alta. Ou alguém duvida que Flamengo e Fluminense pressionarão, especialmente no Maracanã? Sem Fernando, os zagueiros terão de compensar essa parte.