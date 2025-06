Futebol gaúcho perde, com 102 anos, um de seus pioneiros

Ele também foi médico de diversas seleções gaúchas de futebol, vôlei, basquete e pugilismo. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Morreu nesta sexta-feira (13), aos 102 anos, vitimado por um acidente vascular cerebral hemorrágico, Arnaldo Costa Filho, um dos maiores personagens do futebol gaúcho. Ele foi médico do lendário time do Renner, campeão gaúcho invicto de 1954, que tinha craques como Valdir de Morais, Ênio Andrade e Breno Mello.

O velório ocorrerá neste sábado, a partir das 14h, na capela 7 do Cemitério João XXIII. A cerimônia de despedida está marcada para 18h. É quase impossível listar o currículo de Arnaldo. Médico, pesquisador e professor, são muitas contribuições ao esporte e à Educação Física.

Em 1948, torna-se um dos três médicos aprovados no primeiro curso de Medicina Aplicada à Educação Física e aos Desportos, da Faculdade Superior Estadual de Educação Física (fundada em 1940 e federalizada em 1969).

No mesmo ano, foi contratado como médico do clube de futebol profissional das empresas Renner. Pioneiro, tornou-se o primeiro médico profissional de um time de futebol do RS, posição que exercer até 1959, quando o Renner fechou subitamente, deixando órfãos milhares de torcedores da Capital.

Em uma época que não havia substituições, tinha de resolver problemas como fosse possível, sem a estrutura de hoje. Não havia substituições, e os craques tinham de voltar ao campo. Seu talento fez fama. Era chamado de mago. Ajudou muitos clubes, inclusive Grêmio e Inter, a estabelecerem departamentos médicos profissionais, incentivando o investimento em equipamentos de ponta à época. Não existia nem Raio-X nos clubes. Arnaldo Costa Filho levou.

Atuou também na FGF, como médico de diversas seleções gaúchas de futebol, vôlei, basquete e pugilismo. Trabalhou no Pronto Socorro de POA por 30 anos. Sua pesquisa “Lesões Meniscais do Joelho” — que apresentou em congresso no Estado — serviu para estabelecer os prazos mínimos para o retorno do atleta às atividades esportivas após cirurgia. Sócio fundador do Cremers, da Amrigs e da Unimed, é membro Honorário da Academia Sul-Riograndense de Medicina.

Tinha uma fórmula para chegar aos 100 anos:

— Em primeiro lugar: não fumar e não beber demais, isso é fundamental. Procurar sempre fazer uma atividade física e cuidar para ter uma alimentação sadia. E, sobretudo, repouso.