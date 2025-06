De terra arrasada a brotos na terra: o cenário do Inter na Libertadores 

Depois de uma lesão abdominal, Borré está de volta. Ricardo Duarte / Internacional

Bernabei avançou na recuperação de uma lesão muscular de grau III na coxa esquerda. Já corre no CT.

O problema abdominal de Borré parece não ter sido tão grave assim, bem como o caso de Valencia, que jogou meio tempo no empate em 0 a 0 com o Peru e que classificou o Equador para a Copa dos EUA, México e Canadá.

Ricardo Mathias está 100%. O goleiro Rochet deve voltar após a parada – com tudo certinho nos pinos colocados na mão. Fora mesmo, certeza absoluta, Fernando e Bruno Gomes, o lateral-direito que é muito mais do que Aguirre, este pleno de força e carente de repertório.

Alterou-se o cenário, que ainda pode se mover. Refiro-me às oitavas da Libertadores, com o Flamengo. A ausência de Fernando é um cruzado no queixo por mexer na dinâmica do time todo, mas o Flamengo registra seus percalços.

Do lado do Flamengo

Gerson está sendo vendido para a Rússia. Arrascaeta não joga a ida, no Rio. E se houver baixas na Copa do Mundo de clubes? O Flamengo segue com uma capacidade ímpar de reposição.

Juninho, 33 anos, ex-seleção italiana, foi trazido do Arsenal. O Inter não terá o seu Jorginho para o lugar de Fernando. Ainda assim, mudou o cenário.

A terra arrasada ganhou alguns brotos. O primeiro jogo é 13 de agosto, e nele está inserido Galo x Inter, hoje. A ordem é não ir para a parada no Z-4.