A derrota de Textor na França que pode ajudar o Grêmio e mexer com o Brasil

Grupo Eagle, de John Textor, é dono do Botafogo e de outros quatro clubes. Vitor Silva / Botafogo/Divulgação

Venho insistindo há semanas sobre a dívida do Grupo Eagle, de John Textor, dono do Botafogo e de outros quatro clubes: Lyon (França), Molenbeeck (Bélgica), Crystal Palace (Inglaterra) e Flórida (EUA). O rombo bateu nos 500 milhões de euros. Em reais, 3 bilhões.

A primeira consequência veio ontem. Clube ponta de lança do negócio, o Lyon foi rebaixado para Segunda Divisão pela Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) da Liga Francesa. Desde a última temporada não pode contratar. Diante deste buraco, o órgão exigiu garantias financeiras de ao menos 100 milhões de euros. Textor não as apresentou.

SAF pode resolver, a do Bahia vai muito bem, mas pode ter problemas até quando ganha. Vale adotá-la? Qual o melhor modelo? A que custo e risco futuros? Se não vale, de onde virá o dinheiro novo? Grêmio e Inter têm de pensar nisso sem medo. A queda do Lyon é só um elemento do debate.

O torcedor do Botafogo não está nem aí. Campeão da América e Brasileiro, triunfo épico sobre o poderoso PSG. Isso tudo pouco tempo após Textor comprar o clube praticamente falido, sem ganhar nada há décadas. Se tudo acabar agora, talvez tenha valido a pena. Mas já é alvo de cobrança na Fifa. Os ingleses do Bunrley cobram calote de 7,5 milhões de euros por Vitinho. A CBF já foi informada. E agora?

Como afeta o Grêmio

Será que essa pendenga não pode ajudar o Grêmio a comprar o zagueiro Adryelson, que é do Lyon e está emprestado ao Anderlecht, da Bélgica? Talvez. É um dinheiro que Textor não contava. Pressionado pelo Burnley e pela Fifa a saldar a dívida, pediu ao Grêmio (o Grupo Eagle, através do Lyon) 7 milhões de euros. É praticamente o mesmo valor reclamado na Fifa. O Grêmio devolveu com 4,5 milhões.

No Brasil, não há um órgão regulador como o francês. Não temos nem liga. A CBF, que mantém relação de dependência com os clubes, manda e desmanda. Jamais aplicará uma sanção como a que rebaixou o Lyon. Até por que faltaria espaço na Série B. Há a Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD). Além de tratar de litígios dos clubes com jogadores, técnicos e agentes, é vinculada à CBF. Passa a ideia de panos quentes.