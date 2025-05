Ancelotti é pesado, mas não deixa de ser aposta midiática

Técnico italiano foi contratado a um ano da Copa do Mundo. MIGUEL RIOPA / AFP

Carlo Ancelotti é o novo técnico da Seleção Brasileira. Está na cara que a CBF focou tudo no italiano para poder anunciar um nome pesado um ano antes da Copa do Mundo e aí receber menos críticas.

Mas o processo está todo errado. O Brasil não pode ficar tanto tempo sem um treinador. Essas críticas não serão desfeitas em função de um nome pesado como o de Ancelotti.

O que vier é lucro

Eu não quero fazer sinistrose, embora esteja entre aqueles que entendem o seguinte: a partir de agora, tudo é lucro. Depois de tantos erros, o Brasil chegou tão no fundo do poço que, agora, só pode melhorar. E o Ancelotti é um cara experiente, ele talvez saiba lidar com esse ambiente.

Mas eu quero fazer aqui uma lembrança: ele não está acostumado com Seleção. A vida dele é toda muito vitoriosa, inclusive, como técnico, mas em outras condições. É com tempo para treinar, muitos jogos, dia a dia, ambiente de clube, não de Seleção. Ele não vai ter tempo na Seleção Brasileira.

Então, precisamos fazer essa vírgula, em defesa do próprio Ancelotti. O Brasil pode ganhar uma Copa do Mundo com ele? Claro que pode, porque a Copa é um recorte muito específico, um cenário diferente. Mas não dá, né?

Diferenças

O Brasil errou demais nesse ciclo de Copa do Mundo. Se o Brasil ficar com o Ancelotti, perder a Copa, e depois ele ficar mais tempo, aí eu até acho que vai ser um acerto também. Porque uma coisa é o Ancelotti no começo do ciclo, e outra é no meio, a um ano antes da Copa, sem tempo para fazer absolutamente nada.