A coragem coerente classificou o Inter às oitavas da Libertadores

Foi tenso . Dava para cortar o ar gelado do inverno gaúcho antecipado. Mas o Inter conseguiu. Venceu o Bahia por 2 a 1 no Beira-Rio e está nas oitavas de final da Libertadores , na condição primeiro lugar no Grupo F.

Como também passou de fase na Copa do Brasil e ergueu a taça de campeão gaúcho, falta só dar um gás no Brasileirão antes de parada do Mundial de Clubes para fechar um semestre quase perfeito em termos de resultados. Era o jogo do ano para o Inter, e o nome do herói é Roger Machado.