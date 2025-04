Solidez coletiva, opções e organização: a vitória sobre o Cruzeiro indica um Inter protagonista

Borré marcou o terceiro gol do Inter na goleada no Beira-Rio.

Claro que jogar com um a mais desde os 25 minutos do primeiro tempo ajudou bastante na vitória do Inter, no Beira-Rio. Mas repare só: no ano passado, no Mineirão, foi o Cruzeiro quem teve essa vantagem, quando Rogel foi expulso também na primeira etapa.