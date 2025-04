Por que o empate no clássico 447 foi ruim para o Inter e positivo para o Grêmio

Inter não ganhar de um time sem técnico. Já o Grêmio surpreendeu. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Eis um brevíssimo resumo do Gre-Nal que terminou empatado em 1 a 1, numa Arena deprimida, com apenas 27 mil pessoas onde cabem 55 mil.

O Inter jogou uma partida de Brasileirão, especialmente no primeiro tempo. O Grêmio guerreou um Gre-Nal, como deve ser encarado o clássico.

O empate foi ruim para o Inter. Não ganhar de um time sem técnico, no estágio atual do time de Roger Machado, é tropeço. Perder do Palmeiras, um tubarão, é do jogo. Só empatar com um adversário que pode terminar a rodada afundado no Z-4, não é. O plano do Inter é lutar no alto da tabela. Essa é sua régua.

O Grêmio não deve lamentar, apesar do pênalti não marcado. Surpreendeu. Ficou a sensação de que, sem Gustavo Quinteros, há esperança. O interino James Freitas abriu mão de um atacante (Pavon), colocou um volante a mais (Dodi) e veio com Marlon na lateral-esquerda. A saída de bola voltou a ser como antes, puxando um volante entre os zagueiros, sem tanto balão. Com muita luta, garra, irresignação, o Grêmio até poderia ter vencido.

Na atual fase do Grêmio, era o único jeito de enfrentar o Inter, que é muito melhor coletivamente: competindo e guerreando. Ficou escancarado a alegria dos jogadores com a saída de Quinteros. A atitude mudou da água para o vinho.

Repito que o Inter jogou uma partida de Brasileirão. O Grêmio disputou um Gre-Nal.

Com péssima atuação dos pontas Vitinho e Wesley, a partir da ideia de fechar os lados colorados por parte de James Freitas, o Inter travou. Melhorou a partir da entrada de Bruno Tabata no lugar do apático Vitinho. É dele o passe no lance do pênalti de João Pedro, que Alan Patrick converte. Gabriel Carvalho na vaga de Wesley, tentando fazer de Aguirre e Bernabei os ponteiros, também ajudou a recolocar o Inter no comando das ações.

O Inter pareceu sentir o acúmulo de jogos contra equipes fortes, incluindo desgaste de Libertadores. O Grêmio, sem Quinteros, pela amostragem do clássico, não cai. O que não deixa de ser alívio para o gremistas.

