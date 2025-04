A Era Quinteros será lembrada como uma das piores da história do Grêmio

Braithwaite tentou, mas não evitou o fiasco do Grêmio. Rainier Moura / Grêmio FBPA/Divulgação

A cereja do bolo se deu a 20 do segundo tempo. Com tudo perdido, Gustavo Quinteros chama o adolescente Alysson, do banco de reservas. Sai Pavon, desafeto da torcida, no estilo “vai lá e resolve”. Esse 4 a 1 para o Mirassol é o alerta de rebaixamento berrando.

Mesmos erros de criação com zagueiros, mesmo espaçamento entre setores, mesma ausência de jogo por dentro, mesma desidratação do meio-campo, mesmo defeito de correr para trás por perder a bola com linhas altas. Um soneto em homenagem à mesmice.

Após aquela vitória enganosa sobre o Galo já estava óbvio: chegaria o dia do encontro entre rendimento e resultado. Como falei antes, posso repetir agora, diante do leite derramado. Todos controlam o Grêmio, que piora a cada treino e jogo.

Se apanha de Ceará e Mirassol, ganhará de quem? A Era Quinteros entra para a história com uma das piores em mais de 100 anos de Grêmio.