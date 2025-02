Um alerta para os jogadores de Grêmio e Inter sobre o árbitro do Gre-Nal

Entrevistamos no programa Sem Filtro o Rafael Klein, árbitro do Gre-Nal deste sábado (8). É o primeiro de sua carreira. Muito bem escolhido pela FGF.

Trata-se do melhor árbitro do Brasileirão 2024. Conversamos com ele em dezembro do ano passado . Claro que o clássico entrou na pauta. Obviamente ele estrearia na prova de fogo. É claro que seria este ano.

Mostramos uma tela com os números da sua carreira, e me surpreendi com a média de cartões amarelos. São muitos. Não lembro quantos exatamente, mas enquanto o papo rolava com o Marco Aurélio Souza, a Quéki e o Vini Moura, fiz uma rápida conta, dividindo número de jogos e cartões concedidos. Recorri a calculadora do celular, é claro.