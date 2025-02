O nome que pode ser o atalho para destravar o Inter

Colorado projeta retorno de Bruno Tabata para este mês. Ricardo Duarte / Inter

O time do Grêmio para o Gre-Nal de sábado (8) já está escalado. Gustavo Quinteros não tem razão para coelhos da cartola. Encontrou seus 11 e eles, até agora, estão dando conta do recado plenamente. As dúvidas estão no Inter, que ainda não conseguiu repor os desfalques por lesão e, assim, demora a engrenar.

Como o Gauchão é curtíssimo, essa espera pode ser fatal. De que jeito destravar o lado direito, cuja dupla Aguirre e Wanderson empurrou a parte coletiva ladeira baixo?

Se eu fosse Roger, colocaria em prática já uma operação de guerra para recuperar Bruno Tabata até o clássico. Seu retorno é esperado neste mês.

Ele pode funcionar como um fiador da memória do ano passado, de viés mais associativo. Alan Patrick não tem com quem dialogar no meio, em razão da prostração de Thiago Maia. Longe de ser decisivo ou temido, Tabata pode ser um atalho para o Inter de Roger Machado.