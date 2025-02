Gre-Nal 444 deixa a sensação de que o Inter melhorará e o Grêmio sofrerá

Gre-Nal 444 deixou claro que ambos têm de melhorar muito. André Ávila / Agencia RBS

Foi um Gre-Nal movimentado, com dominância do Inter e um empate em 1 a 1 que favorece o time de Roger Machado por deixá-lo à frente do rival. O problema é que o Juventude está esfregando as mãos. Só depende de si nas últimas rodadas para ser o primeiro lugar, quem sabe forçando Gre-Nal nas semifinais.

Vamos combinar que sobrou transpiração e emoção, ok, mas faltou inspiração nesse Gre-Nal. Muitos erros de passe e afobação. Raros momentos de perícia. Ambos têm de melhorar muito. Reforços virão. É começo de temporada. Que se dê o desconto.

O Grêmio abusou da bola longa dos zagueiros, procurando Aravena e Pavon. Ficou manjado. Vitão e Victor Gabriel perceberam e interceptaram, isso quando o fraco Aguirre e o ótimo Bernabei não o faziam.

Fiquei surpreso negativamente com a produção do Grêmio. Um chute no alvo, apenas o do pênalti dado por Wanderson. Ele conseguiu cometer pênalti como homem da barreira. Mas a culpa não é dele, e sim de quem insiste com um atacante de raros gols há dois anos. Não se impôs nem contra Viery, um guri da base improvisado na lateral e estreante em Gre-Nal.

O Grêmio escondeu Cristaldo e Villasanti, que devem estar com torcicolo de tanta ver a bola passar por cima de suas cabeças. Não fosse o fracasso de Borré e suas chances desperdiçadas, o Inter teria vencido. A atuação defensiva colorada foi perfeita, sempre encurtando espaço e retomando a posse na pressão. Fernando não apenas fez o gol de empate, mas foi o rei do atalho e da antecipação.

O Gre-Nal deixou a sensação de que, quando Rochet e Tabata voltarem, bastará resolver o problema da lateral direita para o Inter de novo ter um time confiável.

Já para o Grêmio o caminho será longo. Se não trouxer bons zagueiros e ponteiros mais agudos, haverá problemas. Em seus dois jogos de Série A, o time de Quinteros foi comum, sem criatividade. Contou com um misto de sorte, boas defesas de Grando e os fracassos de Borré e Wanderson.

