Com invasão estrangeira, só dois atacantes do atual elenco do Grêmio são brasileiros

O ponta clássico Amuzu chega para ser o 10º estrangeiro no grupo do Grêmio. Somando a equipe de trabalho de Gustavo Quinteros, esse número vai a 15. São três auxiliares. Além do filho, Rodrigo Quinteros, vieram Leandro Desábato, para cuidar da defesa, e Maxi Quezada, do ataque. O preparador físico argentino Hugo Roldán completa o núcleo de confiança.