Arroz de festa e dura realidade: os ecos do Gre-Nal 444

Pavon e Wanderson devem perder espaço após o duelo de sábado. André Ávila / Agencia RBS

O Gre-Nal sela hierarquias, mesmo sem vitorioso ou derrotado. Mesmo com o opaco empate em 1 a 1. Wanderson perderá espaço para Vitinho e Carbonero, assim como já perdera para Wesley. Recebeu inúmeras chances, mas não vira o atacante que o Inter precisa.

É disciplinado para marcar, o que é importante, mas seus gols são bissextos. Vive de análises como "ah, teve um bom momento com Mano Menezes" ou "melhorou em relação a si mesmo". É como dizer a um jornalista, sobre seu texto: "Ah, mas dá para entender". Pouco para quem custou R$ 27 milhões.

Vale o mesmo para Pavon. Veio com status de estrela, caro, mas não se firma e, pior do que Wanderson, é falho na recomposição.

Borré parece em zona de conforto, esperando o time jogar para ele. Não era assim no ano passado. Fiquei surpreso com a facilidade com que Roger bloqueou as linhas de passe para os zagueiros do Grêmio, sem resposta de Quinteros.

A dificuldade do Inter para fazer gols é ponto de atenção. Por isso tem menos saldo até do que o Grêmio. O ataque depende do poder definidor de Wesley. Se ele não está em um dia bom, a dificuldade é grande.

Aguirre, Viery, Pavon, Wanderson, Aravena... Não entro na onda de que tudo no RS é divino, maravilhoso, como cantaria Gal Costa. Não embarco nessa de fazer média com Grêmio e Inter.

Há muito trabalho diante de Roger e Quinteros, e posso apostar que eles têm plena consciência disso. Sabem que há um longo caminho a trilhar. Não ficarão anestesiados com o arroz de festa em torno do Gre-Nal que percebo aqui e ali.

Gabriel Grando sai maior do Gre-Nal. Não fosse ele, com dois milagres diante de Borré, o Grêmio teria perdido. O Inter foi bastante superior, dominante o tempo todo, sobretudo no segundo tempo.

O único erro da arbitragem no clássico foi ter passado batido pelo "hijo de p.." e "concha de..." de Gustavo Quinteros para Rafael Klein. O técnico do Grêmio poderia ter sido expulso.

Com anos de praia, o argentino foi experiente. Esperou Klein — que não viu ou ouviu, claro — se afastar para depois xingá-lo. Se a câmera da TV mostrou na transmissão, alguém no VAR ou até o quarto árbitro tinham de ter visto.

