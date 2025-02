Após goleada, Roger define o mistério do Inter para o Gre-Nal

Foi uma vitória tranquila do Inter sobre o Brasil-Pel , a mais sólida até agora. O time reserva aplicou 3 a 0 sem sofrimento e boa produção ofensiva.

Roger inovou. Carbonero, o nome do jogo, não foi extrema, mas atacante por dentro ao lado de Valência. Desenhado no 4-1-3-2, o dublê de Alan Patrick foi Thiago Maia, de boa atuação. Atrás de Thiago Maia surgiu Ronaldo. Que foi bem. Se jogar assim contra adversários melhores, pode ser opção a Fernando.

O problema foi, de novo, Aguirre. O lateral deve ir para o Gre-Nal, mas de novo errou passes e não deu volume na direita, além de sofrer na defesa. Com gols de Rogel, Vitinho e Valencia, que fez gol mas não passou de nota 6 , o 3 a 0 oferece boas dúvidas para Roger no clássico.

Chamou de “mistério” do clássico pelo seu lado. Se for mesmo possível Tabata retornar diretamente no clássico, seria o melhor dos mundos para Roger. O principal problema da equipe estaria resolvido, devolvendo o jogo associativo possível ao setor sem Bruno Gomes, lesionado.