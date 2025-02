Agora embaralhou tudo para o Gre-Nal

Empate no clássico daria maior chance para o Juventude terminar como líder geral. Ivan Pacheco / Agencia RBS

Na cabine da Gaúcha no Beira-Rio, eu conversava com Pedro Ernesto. Olhávamos a tabela de jogos, antes da transmissão. À tarde, eu tinha dito no Gaúcha+ que era rodada chave e particularmente sensível, capaz de embaralhar tudo.

Bastava os reservas de Quinteros perderem no Jaconi. Tanto não era hipótese absurda que a derrota aconteceu até com certa naturalidade. Se o Inter tivesse tropeçado diante do Xavante, a confusão estaria estabelecida de imediato, mas a goleada transfere tudo para o Gre-Nal.

Atualmente, o Juventude é a segunda campanha (12 pontos), atrás do Inter (13) e à frente do Grêmio (10). Digamos que no clássico dê empate, resultado bem comum na história do confronto, travando ambos.

O Time da Serra já jogou contra Grêmio, Inter e Caxias. Assim, dependeria de si para terminar em primeiro.

Vou além. O Caxias, nove pontos, no grupo do Inter, joga duas em casa (São Luiz e São José) e uma fora (Guarany). Em tese, será o quarto elemento.

A chance de Gre-Nal "antecipado" existe por vários caminhos. As cartas se embaralharam. Tudo passa pelo Gre-Nal 444.

