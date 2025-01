Os primeiros recados de Quinteros no Grêmio

A julgar pela escolhas contra o Brasil de Pelotas, Gustavo Quinteros vê Monsalve como substituto de Cristaldo , por dentro, e não como o tal dublê de Ramiro, velho fetiche do Grêmio no 4-2-3-1.

Edenilson entrou no segundo tempo no Bento Freitas, diante do crescimento xavante, mas como volante. Formou linha com Dodi e Pepê, atrás de Aravena e Cristaldo a certa altura do segundo tempo, com Arezo lá na frente. Foi para o 4-3-2-1.