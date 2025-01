O momento delicado do Inter e o favoritismo ameaçado no Gauchão

Bruno Gomes é o mais recente dos desfalques e deve ficar sem atuar por boa parte da temporada. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

É só começo da temporada, mas a sucessão de notícias ruins deste começo de ano no Beira-Rio tem potencial nada agradável. A sequência de azares é impressionante, capaz de manchar o favoritismo no Gauchão, apesar do recomeço geral do Grêmio.

Rochet, tendinite no joelho. Gabriel Carvalho, fratura no dedo mínimo do pé e cirurgia. Bruno Tabata, dores musculares. O veterano Fernando quase nunca está disponível, por receio de a dor virar lesão. Seu reserva imediato, Rômulo, está indo para o Tigres, do México.

Bernabei agora é do Inter, mas perdeu parte da pré-temporada e ainda não estreou. Agora, Bruno Gomes se soma a Mercado em ligamento cruzado anterior rompido e praticamente perde a temporada.

A pressão do Flamengo por Vitão, com reforço de seu estafe, aumenta. Se era consenso a necessidade de manter e acrescentar para dar o salto de qualidade pensando em Libertadores, o que se vê é o grupo do ano passado com desfalques em série.

O Gauchão é importantíssimo para o Inter. É um torneio curto, e as baixas se avolumam. Roger Machado terá de tirar leite de pedra — de novo.