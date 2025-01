A surpresa que a CBF prepara para o futebol gaúcho

Até então, aulas presenciais ocorriam apenas no Rio de Janeiro. Marcelo Cortes / Fotoarena/Lancepress

O Rio Grande do Sul terá aulas presenciais para obtenção da Licença A por parte da CBF Academy, que autoriza técnicos a trabalharem em todas as séries do futebol brasileiro, seja no âmbito nacional ou regional. O curso será na sede da Federação Gaúcha de Futebol (FGF), parceira da iniciativa, em Porto Alegre.

O gesto da CBF atende uma reivindicação antiga dos profissionais gaúchos. Como, até então, o curso é todo realizado no Rio de Janeiro, ainda que parte online, o custo fica muito alto para a maioria dos alunos de outros Estados. Nem todos os candidatos estão empregados em grandes clubes. Ou atuam no mercado e têm condição financeira estável para arcar com as despesas, incluindo viagem.

As 330 horas de aulas custam R$ 13,3 mil. Há desconto de 5% à vista e dá para pagar em 12 vezes no cartão. Ainda assim, é salgado. Sem transporte e hospedagem, ajuda muito. A pirâmide do futebol é rica lá na ponta. O resto é dureza, no campo e nas casamatas.

A CBF Academy oferece ainda a Licença B, destinada aos técnicos de categorias de base, do sub-12 ao sub-17 (R$ 9 mil) e Licença C (R$ 5,8 mil), com foco na iniciação para crianças e adolescentes em escolas de formação, além de sub-11 dos clubes. As aulas do curso Licença A ocorrerão, a princípio, de 14 de julho a 29 de agosto (online) e de 1º a 12 de setembro (presenciais) — em Porto Alegre, com teoria, palestras e prática no campo.