Pelo que percebo, a consciência de que o futebol brasileiro tem de parar está tomando forma. Assim, permitam-se retomar o tema da coluna de segunda-feira (6), com novos dados. Sim, o Brasileirão tem de ser suspenso. E a Copa do Brasil. E todas as séries, mesmo a B, que não tem gaúchos na disputa. O futebol precisa parar. Não há um só argumento que pare em pé na defesa do "show tem de continuar".