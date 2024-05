Com jogo marcado para o dia 29 de maio, contra o The Strongest, pela Libertadores, na Arena, o Grêmio corre para arrumar lugar para treinar. E jogar. Não há previsão de quando será possível entrar na Arena, a não ser de barco. No dia 1º de junho, tem o Botafogo, pelo Brasileirão, também em Porto Alegre. Sendo assim, resta ao Grêmio sair do RS e se mudar para Santa Catarina, Rio ou São Paulo. O último treino gremista foi no dia 2 de maio.



O Inter tem jogo marcado para o dia 28 de maio, contra o Belgrano, no Beira-Rio. Não se sabe quanto tempo vai demorar para a água baixar. Muito menos quando o gramado estará apto para futebol. Planeja se reapresentar no dia 13, já na próxima segunda-feira, no Complexo da PUC, mas nem isso tem mais certeza.