A menos que tenha mudado muito, o gramado do Estádio Germano Kruger, onde o Grêmio visita o Operário-PR pela Copa do Brasil, é duro e irregular. Será um embate físico. Na Série B, o Tricolor de Roger Machado aceitou as circunstâncias e fez um jogo de enfrentamento, sem muita preocupação com longas trocas de passes. Ganhou de 1 a 0, mas foi uma encrenca danada, com rispidez e muita bola aérea. No segundo turno, na Arena, foi um passeio: 5 a 1, talvez a melhor atuação gremista na Segundona.