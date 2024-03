Flagrei no jogo contra o Brasil de Pelotas, durante transmissão na Rádio Gaúcha, o suporte de um jogador que potencializou o outro. Gustavinho cresceu com Mayk na lateral esquerda. Este fica sempre por trás, vindo pelo meio. Não vai ao fundo. Assim, o jovem fica livre lá na ponta para tentar o drible. Se der errado, tem a confiança de que seu suporte está ali pertinho. É só olhar no campo.